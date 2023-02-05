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В серии ДТП на скоростной трассе в КНР погибли не менее 16 человек

Другие страны Материалы 5 февраля 2023 15:13 (UTC +04:00)
В серии ДТП на скоростной трассе в КНР погибли не менее 16 человек

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По меньшей мере 16 человек погибли в серии ДТП с участием 49 автомобилей на скоростной трассе в центральной китайской провинции Хунань. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Серия из пяти крупных ДТП произошла в течение 10 минут в субботу вечером. В одной из аварий погибли семь человек, в других трех ДТП - по три человека, еще одно массовое столкновение автомобилей не привело к жертвам. В ходе инцидента несколько машин загорелись. При этом 66 человек пострадали.

Движение на участке, где произошло ДТП, уже возобновлено. Ведется расследование причин произошедшего.

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