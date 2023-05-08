На западе Японии из-за возможной утечки газа пострадали не менее 47 школьников

Ученики школы в городе Яо (префектура Осака) на западе страны были в понедельник эвакуированы из-за подозрительного запаха, напоминающий бытовой газ. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным местных правоохранительных органов, по крайней мере 47 детей пожаловались на плохое самочувствие, трое из них были госпитализированы - все они находятся в сознании. В настоящее время на месте работают спасательные и экстренные службы, которые пытаются установить источник запаха.

По предварительной версии могла произойти утечка бытового газа.