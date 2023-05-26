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Число жертв инцидента с заложниками в Японии достигло четырех

Другие страны Материалы 26 мая 2023 05:53 (UTC +04:00)
Число жертв инцидента с заложниками в Японии достигло четырех

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Мужчина, удерживавший на протяжении нескольких часов заложников в японском городе Накано (префектура Нагано), был задержан местными правоохранительными органами. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что мужчину удалось задержать под утро. Отрядам полиции особого назначения не пришлось штурмовать дом, в котором мужчина удерживал заложников, поскольку он сам вышел на улицу, где и был задержан. По последним данным, в общей сложности в результате инцидента погибли четыре человека, включая двух полицейских.

Сообщается, что задержанный оказался сыном главы местного законодательного управления. Одним из заложников была его родная мать, которой в ночь с четверга на пятницу удалось сбежать.

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