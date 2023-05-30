КНДР проведет запуск спутника в июне

БАКУ /Trend/ - Зампред Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль, сообщил, что Северная Корея планирует запустить свой первый военный спутник в июне, передает Trend.

Целью этого спутника будет мониторинг военной активности США в режиме реального времени. Чиновник заявил, что такие разведывательные средства необходимы для отслеживания, наблюдения и анализа действий США и их спутников, а также для предварительного сдерживания и реагирования на возможные угрозы.

Ли Бён Чхоль отметил, что сложившаяся обстановка в области безопасности в регионе требует от Северной Кореи обладания надежным разведывательным средством, позволяющим получать информацию о военных действиях в режиме реального времени. Он подчеркнул, что Северная Корея будет укреплять свои средства военного сдерживания для надежной защиты суверенитета и безопасности государства.

Сообщается, что Пхеньян уведомил Международную морскую организацию о планах запустить спутник в ближайшие две недели.