В Японии из-за тайфуна предписали эвакуироваться более 50 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Около 52,9 тыс. жителей города Увадзима на западе Японии получили предписание об экстренной эвакуации от местных властей из-за приближения тайфуна "Мавар", передает Trend со ссылкой на NHK.

Местные власти предупреждают о риске схода оползней и выхода рек из берегов в этом регионе. Тайфун "Мавар" движется вдоль тихоокеанского побережья Японии, а обильные дожди наблюдаются в некоторых районах страны, включая Токио.

Кроме того, по информации телеканала, уровень воды в реке Тоёхаси в центральной части Японии уже превысил безопасные значения из-за сильных ливней. Местные жители получили предупреждение о возможности наводнений. На данный момент скорость ветра в пределах тайфуна составляет 25 м/с с порывами до 35 м/с.