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За последние 4 недели увеличилось число заболеваемости COVID-19 - ВОЗ

Другие страны Материалы 5 августа 2023 03:58 (UTC +04:00)
За последние 4 недели увеличилось число заболеваемости COVID-19 - ВОЗ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С 13 по 30 июля в мире зарегистрировано более одного млн случаев заражения коронавирусом, более 3 тысяч человек умерли от коронавируса.

Как передает Trend, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Так, всего за последние 4 недели зафиксировано 1 008 194 случая заражения и 3 132 летальных исхода. По сравнению с предыдущими 4 неделями число инфицированных выросло на семь процентов, а число смертей уменьшилось на 53 процента.

За этот период больше всего случаев заражения выявлено в Южной Корее (751 484).

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