КНДР году планирует запустить еще три разведывательных спутника

БАКУ /Trend/ - КНДР в будущем году планирует осуществить запуск еще трех разведывательных спутников.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Trend

Оно подчеркивает, что о соответствующих планах на заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи объявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он подверг критике трехстороннее сотрудничество США, Японии и Южной Кореи, выразив уверенность в том, что оно "ведет положение дел на Корейском полуострове к опасной ситуации".

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". 2 декабря к работе приступило управление по эксплуатации разведывательного спутника КНДР. В рамках тестовой эксплуатации спутник передал снимки Белого дома, Пентагона, а также ряда военных объектов на территории США, Республики Корея и Японии.