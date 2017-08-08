В Чечне потерпел аварию частный легкомоторный самолет

Один человек пострадал при аварии частного легкомоторного самолета в Чечне, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В населенном пункте Червленная в Щелковском районе при выполнении взлета легкомоторный самолет получил повреждения фюзеляжа и крыла", - сказал собеседник агентства. По его словам, пилот не имел разрешения на вылет.

Следователи проводят проверку. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности начальника следственного отдела МВД по Шелковскому району Хизраил Висаразов. "Проверка только проводится, мы уточняем данные. Самолет частный. Сейчас ждем документы на него", - отметил собеседник агентства.

По словам исполняющего обязанности начальника ГИБДД по Чечне Асламбек Назиров, авария произошла в 19:30 мск в понедельник. "Пилот самолета марки "Спектор-Аэро" при попытке взлета не рассчитал силы и врезался в припаркованную у дороги машину. Водителя в автомобиле не было в момент ДТП. Пилот ударился лицом и находится в больнице", - уточнил он.