Лавров: Любое использование силы США против Сирии недопустимо

Любое использование силы США против Дамаска на основе надуманных предлогов и голословных обвинений, как это было в апреле прошлого года, недопустимо. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии, передает ТАСС.

"Напоминаем, что любое использование силы в отношении Дамаска на основе надуманных предлогов недопустимо. Прозвучавшие недавно угрозы в нанесения односторонних военных ударов США по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химического оружия, неприемлемы и недопустимы", - отметил глава российского МИД.

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