При пожаре в кемеровском ТЦ пропали без вести 69 человек

Пропавшими без вести при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово числятся 69 человек, в том числе 40 детей, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ.

"По уточненным данным, без вести пропали 69 человек, среди которых 40 детей", — сказал собеседник агентства.

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