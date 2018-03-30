Россия высылает дипломатов нескольких стран Европы

Россия высылает дипломатов ряда стран Европы. Дипработники Германии, Испании, Италии, Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Ирландии, Эстонии, Финляндии, Хорватии и Румынии должны покинуть РФ. Такое решение было принято в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов, сообщает ТАСС.

Россия высылает четырех немецких дипломатов, сообщил глава германского МИД Хайко Маас. "Эта новость не стала неожиданностью", - сказал он, подчеркнув, что власти Германии "и в нынешней ситуации готовы к диалогу с Россией и будут работать во благо европейской безопасности и конструктивного будущего" двусторонних отношений.

В то же время министр снова отметил, что правительство ФРГ "приняло решение о высылке российских дипломатов не на скорую руку". "Наша реакция на дело Скрипаля была необходимой и уместной", - утверждал он. По словам Мааса, она последовала "из солидарности с Великобританией и поскольку Россия до сих пор отказывается как бы то ни было прояснить обстоятельства дела".

Посла Испании в РФ проинформировали о решении объявить персонами нон грата двух сотрудников диппредставительства королевства в Москве, которые должны покинуть Россию, сообщила газета El Mundo. В испанском внешнеполитическом ведомстве данную ситуацию пока не комментируют.

Москва также приняла решение выслать двух итальянских дипломатов, им дана неделя на то, чтобы покинуть страну, сообщили в МИД Италии. "Представитель посольства Италии в РФ был вызван сегодня в МИД, где ему было объявлено о решении выслать двух сотрудников диппредставительства. Дипломатам предписано покинуть территорию РФ в недельный срок", - говорится в заявлении.

РФ высылает четырех польских дипломатов в качестве зеркальной меры в ответ на решение Варшавы выдворить сотрудников российских диппредставительств, сообщило польское внешнеполитическое ведомство.

"Информируем, что 20 марта 2018 года посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк был вызван в МИД РФ, где ему сообщили о признании четырех членов польского дипломатического персонала нежелательными лицами на территории России. Польские дипломаты должны покинуть территорию России до 7 апреля 2018 года", - указано в сообщении.

Россия также высылает трех чешских дипломатов, сообщается на сайте МИД Чехии. "[Дипломаты] должны покинуть территорию России не позднее 5 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Москва уведомила Хельсинки о решении выслать одного финского дипломата - сотрудника посольства страны в Москве. "Россия вышлет одного дипломата, который работает в посольстве Финляндии, находящемся в Москве. Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала был уведомлен об этом МИД России 30 марта", - говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства.

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос после посещения МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух дипломатов из России в качестве ответной меры на предпринятые Гаагой шаги. "Мне только что сообщили, что два дипломата должны покинуть страну, - сказала она. - Это серьезный удар, но посольство продолжит функционировать". При этом дипломат не исключила, что в работе диппредставительства могут возникнуть "некоторые трудности".

Один норвежский дипломат должен будет покинуть посольство страны в Москве после того, как Осло 26 марта объявил персоной нон грата одного дипломата из РФ. "Мы были проинформированы о том, что Россия высылает одного из сотрудников нашего посольства в Москве", - говорится в сообщении, распространенном норвежским МИД.

Россия также высылает одного латвийского дипломата, сообщило агентство Leta со ссылкой на пресс-секретаря МИД Латвии Гинтса Егерманиса. "Наш временный уполномоченный делопроизводитель в пятницу был вызван в российское министерство иностранных дел, где ему объявили, что один из латвийских дипломатов до вечера 6 апреля должен покинуть Россию", - сказал он. Представитель МИД не уточнил имя и занимаемую должность дипломата, однако заверил, что это не посол Марис Риекстиньш. "Российская сторона считает, что этот шаг (решение Латвии о высылке дипломата - прим. ТАСС) был провокационным и другой возможности ответить не было", - добавил Егерманис.

Три литовских дипломата высылаются из России в качестве ответных мер Москвы, сообщила советник главы МИД Литвы Раса Якилайтене. "Россия проинформировала о высылке трех литовских дипломатов из посольства в Москве", - уточнила она. Об этом решении российская сторона, по словам Якилайтене, уведомила посла в РФ Ремигиюса Мотузаса.

Как ранее на этой неделе предположил советник президента Литвы по внешней политике Нериюс Алексеюнас, в случае высылки из РФ своих дипломатов в Вильнюсе надеются на их замену. "Мы к этому [к высылке] готовы и найдем решение, найдем новых людей, которые будут направлены для работы в посольство", - сказал он. Советник выразил надежду на то, что общее количество литовских дипломатов в РФ не уменьшится. "Высылка не означает упразднение той или иной должности, а лишь нежелательность пребывания в стране определенного человека", - пояснил он.

Россия также высылает одного дипломата Швеции в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств, сообщает Reuters. Кроме того, будет выслан военный атташе Эстонии полковник Тоомас Пед, сообщил портал Delfi. Ему дана неделя на то, чтобы покинуть РФ. Как заявили в эстонском внешнеполитическом ведомстве порталу Эстонского телевидения и радио IRR, послу в Москве Арти Хилпусу в российском внешнеполитическом ведомстве вручили ноту протеста и сообщили о высылке из России военного атташе.

Россия высылает одного дипломата Ирландии, сообщила телекомпания RTEсо ссылкой на заявление МИД страны. "Нет никакого обоснования для данной высылки. Наш персонал [диппредставительства] не принимал участия в деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом", - пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Россия объявила персоной нон грата одного хорватского дипломата в ответ на решение этой страны выдворить сотрудника российского диппредставительства. "Сегодня, 30 марта, хорватскому послу в Москве Тончи Станичичу было сообщено решение МИД России об объявлении персоной нон грата одного хорватского дипломата, бывшего сотрудника хорватского посольства в Москве", - говорится в сообщении Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.

Один румынский дипломат объявлен в РФ персоной нон грата, говорится в сообщении, поступившем в представительство ТАСС в Бухаресте из внешнеполитического ведомства страны."МИД Румынии подтверждает объявление Российской Федерацией одного румынского дипломата, аккредитованного в России, персоной нон грата после аналогичной меры, принятой Румынией в духе солидарности с Великобританией по делу о покушении в Солсбери", - указывается в тексте.

Кроме того, Москва оставляет за собой право на ответные шаги в отношении Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые наряду с рядом западных государств приняли решение о высылке российских дипломатов. "30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, - информировали в МИД РФ. - С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств".

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