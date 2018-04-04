Путин: Сирии помогают только Россия, Иран и Турция

4 апреля 2018 17:49 (UTC+04:00)

Кроме России, Ирана и Турции, никто ничего не делает для оказания Сирии гуманитарной помощи, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким и иранским коллегами Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, передает РИА Новости.

"Кроме политического урегулирования нужно, чтобы люди могли жить в нормальных условиях. И без капитальных, крупных вложений, со стороны в том числе, ничего не удастся сделать. Поэтому мы призываем все страны мира активнее принимать участие не на словах, а на деле. Все говорят о необходимости включиться в гуманитарную помощь для начала, но никто практически ничего не делает, кроме Ирина, кроме Турции и России. Мы видим небольшие поставки по линии ООН, но этого совершенно недостаточно. И уж совершенно точно нужно будет включаться в общую работу по восстановлению экономики Сирии, по восстановлению инфраструктуры", — сказал Путин.

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