Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

30 апреля 2018 15:17 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Президенты России и Франции высказались за сохранение Плана и его неукоснительное выполнение. Обсуждались также другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня", — добавляется в сообщении.

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