В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

1 августа 2018 12:36 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушений режима прекращения огня, а Турция — 4, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в среду, передает РИА Новости.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Латакия – один, Алеппо – три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Хама – два, Идлиб – один, Латакия – один", — говорится в документе на сайте Минобороны РФ.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции. В населенный пункт Эль-Минтар провинции Алеппо передано 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны. Кроме того, в населенный пункт Эль-Ганто провинции Хомс передано 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны. Медицинская помощь оказана 100 жителям в течение суток.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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