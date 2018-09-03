В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

3 сентября 2018 12:17 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 24 случая стрельбы в провинциях: Латакия — 15, Алеппо — 7, Хама — 1, Идлиб — 1. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 44 человека.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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