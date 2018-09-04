Российский автопром переходит на расчеты с Турцией в нацвалютах

4 сентября 2018 11:54 (UTC+04:00)

Российские автопроизводители переходят на расчеты с Турцией за поставки комплектующих в национальных валютах, о таких планах заявлял целый ряд компаний, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Говоря об автопроме, министр отметил, что текущая волатильность курса рубля снижает рентабельность тем, у кого недостаточен еще уровень локализации, вместе с тем компании, нацеленные на высокий уровень локализации и на повышение объемов поставки на экспорт, тоже в определенной степени зависят от импортных комплектующих.

"Уровень локализации, например, по номенклатуре "АвтоВАЗа", в среднем он выше 50%, но он не 100%. Поэтому наличие 10, 20 или 30% импортных комплектующих существенно влияет. Только не в случае турецкой лиры, по этому направлению мы отдельно сейчас работаем. В Турции мы пока еще приобретаем достаточно большие объемы комплектующих, например для "АвтоВАЗа" и других компаний, но здесь мы в меньшей степени видим зависимость, а по странам ЕС, конечно, больше", — сказал Мантуров.

Он уточнил, что турецкие производители "с большим удовольствием сегодня переходят на расчеты в национальной валюте".

Отвечая на вопрос, платят ли уже российские автокомпании за комплектующие в турецких лирах или только планируют перейти на такие расчеты, Мантуров сказал: "Я не назову сейчас точно, перешли ли наши производители на сегодня к закупкам в национальных валютах, потому что их очень много, это более сотни производителей. Но, по крайней мере, месяц назад мы говорили с рядом коллег из наших производителей, они планировали вот-вот перейти".

"Переход на расчеты в нацвалютах — это всегда хеджирование риска. Лира ослабла, рубль чуть ослаб. Для нас это будет комфортно", — добавил министр.

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