МИД РФ: Россия и Турция ищут "общий знаменатель" для позиций по САР

11 сентября 2018 12:57 (UTC+04:00)

Не все в позициях России и Турции по Сирии может совпадать на 100%, но стороны ищут "общий знаменатель", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Турция, как и Россия, — страна с очень серьёзным набором национальных приоритетов, интересов, с устоявшимися подходами. Не все, в наших позициях может стыковаться на 100%, но это нормально. На то и дипломатия, на то и политика, и военная дипломатия в том числе — чтобы находить общий знаменатель, не по принципу наименьший общий знаменатель, а по принципу наибольший общий знаменатель. К этому мы стремимся", — сказал Рябков журналистам.

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