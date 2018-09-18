Россия и Венгрия договорились о поставках газа на 2020 год

18 сентября 2018 17:31 (UTC+04:00)

Россия и Венгрия договорились о параметрах поставок российского газа на 2020 год, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"Что касается вопросов энергетики, нам удалось договориться и о поставках на 2020 год", — заявил Орбан.

Действующий договор о поставках российского газа в Венгрию истекает в 2020 году. В преддверии переговоров Путина и Орбана глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что параметры поставок газа на 2019 год согласованы, а главной задачей переговоров станет определение объемов и цены на 2020 год. Кроме того, он заявил, что Венгрия рассчитывает продолжить закупать российский газ и после 2020 года.

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