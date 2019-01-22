Пассажиры рейса Сургут-Москва будут доставлены в Москву резервным бортом "Аэрофлота"

БАКУ /Trend/ - Пассажиры рейса SU1515 Сургут — Москва, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, будут доставлены в Москву резервным бортом авиакомпании «Аэрофлот», сообщает во вторник Trend со ссылкой на авиакомпанию .

Во вторник самолет авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за попытки одного их пассажиров угнать воздушное судно.

В свете этих событий компания привела службу безопасности "Аэрофлота" и технические службы в состояние повышенной бдительности.

«Все воздушные суда проходят перед полетом особо тщательную проверку. Компания просит своих пассажиров отнестись с пониманием к усиленному контролю при посадке в самолет», - сообщили в авиакомпании.

В «Аэрофлоте» сказали, что инцидент не повлиял на работу компании, все рейсы выполняются по расписанию.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» (рейс SU1515, бортовой номер VP-BRR) вылетел из Сургута в Москву в 12:55 мск и через 15 минут после взлета изменил курс. В экстренных службах сообщили, что изменение курса было вызвано хулиганскими действиями одного из пассажиров. Самолет был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где совершил посадку в 14:18 мск. Злоумышленник, предпринявший акт незаконного вмешательства, задержан. При освобождении воздушного судна никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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