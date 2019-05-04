Трамп заявил о желании Китая заключить трехстороннее ядерное соглашение с США И РФ

Власти Китая позитивно смотрят на идею участия в трехстороннем соглашении с США и Россией, ограничивающем ядерные арсеналы, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"С Китаем я обсуждал это, и они хотели бы стать участниками такой сделки", - сказал он журналистам в Белом доме.

Более того, по словам Трампа, в Пекине с даже большим энтузиазмом смотрят на эту перспективу, нежели на возможность завершить переговоры с Вашингтоном по спорным торговым вопросам.

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