Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

26 июня 2019 14:11 (UTC+04:00)

Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Спикер палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия вынуждена пойти на это в ответ на аналогичный шаг США. Теперь документ поступает на подпись Владимиру Путину, который выступил его инициатором.

Президенту предоставляется право принимать решение о возобновлении действия договора.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.

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