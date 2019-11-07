Директор ФСБ о том, кто пытается расшатать ситуацию в странах СНГ

Западные страны стали активнее пытаться расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ с помощью неправительственных организаций. Как передает передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг директор ФСБ России Александр Бортников.

"Следует также выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада. Традиционным инструментом для такого вмешательства во внутренние дела независимых государств являются иностранные и международные неправительственные организации", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

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