Директор ФСБ о том, кто пытается расшатать ситуацию в странах СНГ

7 ноября 2019 12:06 (UTC+04:00)

Западные страны стали активнее пытаться расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ с помощью неправительственных организаций. Как передает передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг директор ФСБ России Александр Бортников.

"Следует также выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада. Традиционным инструментом для такого вмешательства во внутренние дела независимых государств являются иностранные и международные неправительственные организации", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бортников: В СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
Политика 13:03
Во Владивостоке открыли памятник известному бакинцу
Общество 12:12
Азербайджан выступает в уникальной роли эффективного коммуникатора - Дмитрий Солонников
Политика 11:26
Индия будет развивать ВТС с Россией, несмотря на давление США
Россия 01:56
Политолог: Для Армении в любом внешнеэкономическом контракте характерна коррупционная составляющая
Политика 6 ноября 18:06
Сергей Лавров прокомментировал новое сокращение Ираном обязательств по СВПД
Россия 6 ноября 16:39
Лента новостей
ВВС США приостанавливают учебные полеты на севере Японии
США 13:40
Семьи шехидов, ветераны Карабахской войны и инвалиды событий 20 Января получили квартиры (ФОТО)
Общество 13:36
Baku Fashion Expo 2019. Новые коллаборации на пути к развитию проекта – интервью (ФОТО)
Интервью 13:13
В Иране рассказали о работе по обогащению урана в Фордо
Ядерная программа 13:12
Бортников: В СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
Политика 13:03
Министерство обороны Азербайджана и Генштаб Турции подписали протокол (ФОТО)
Политика 13:02
В Узбекистане ввели в эксплуатацию крупнейший военный полигон
Бизнес 12:59
Завтра в Баку начинаются чемпионаты по тамблингу и батутной гимнастике
Общество 12:55
Рост объема товарооборота Казахстана и Франции превысил 6%
Бизнес 12:54