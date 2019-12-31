В московских аэропортах задержали и отменили более 60 рейсов

31 декабря 2019 11:47 (UTC+04:00)

Шестьдесят три рейса задержаны и два отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации на 9.23 мск вторника, во "Внуково" 18 рейсов задержано; в "Домодедово" 35 рейсов задержано, два отменено; в "Шереметьево" 10 рейсов задержано.

С понедельника в Москве ухудшилась погода. В столице наблюдается порывистый ветер, снег, метель и гололедица.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путин
Беларусь 12:49
В России из-за проблем с двигателем совершил вынужденную посадку самолет
Россия 10:47
Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым плодотворными
Политика 30 декабря 18:02
Российская «Транснефть», «КазТрансОйл» окончательно договорились о компенсациях за испорченную нефть
Энергетика 30 декабря 17:22
Сбербанк: Антипинский НПЗ продолжит перерабатывать сырье в запланированных объемах
Россия 30 декабря 17:22
Наибольшее количество международных визитов в Грузию было совершено из Азербайджана
Туризм 30 декабря 16:25
Лента новостей
Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путин
Беларусь 12:49
В нобяре товарооборот Турции с Азербайджаном вырос более чем на $25 млн
Турция 12:12
В Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова прошел традиционный красочный новогодний вечер (ФОТО)
Политика 12:05
В ноябре 2019 года Турцию посетили свыше 190 тыс. туристов из России
Турция 11:44
Внешний товарооборот Турции в ноябре превысил $33 млрд
Турция 11:28
Украинцы присоединились к популяризации творчества Насими в 2019 году (ФОТО)
Общество 10:57
В России из-за проблем с двигателем совершил вынужденную посадку самолет
Россия 10:47
Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
В мире 10:36
В Азербайджане начались нерабочие дни в связи с новогодними праздниками
Общество 10:32