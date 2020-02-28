В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"За период мониторинга зарегистрировано 1163 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим - респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 - грипп А, 53 - грипп В, 31 - парагрипп, 1 - стафилококк, 1 - микоплазма, 1 - гемофильная инфекция, 2 - новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)",- говорится в сообщении.

Всего с 31 декабря досмотрено более 375,6 тысячи прибывших из Китая. По последним данным, под медицинским наблюдением в России остаются 8618 человек, отмечается в сообщении.