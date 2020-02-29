В МИД России рассказали о результатах переговоров с Турцией по Сирии

В российском МИД прокомментировали итоги очередного раунда российско-турецких консультаций по Сирии, который состоялся с 26 по 28 февраля в Анкаре, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ведомстве отметили, что Россия и Турция продолжили рассматривать конкретные шаги по достижению стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации на основе меморандумов от 4 мая 2017 года и от 17 сентября 2018-го.

"С обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся", — говорится в комментарии.