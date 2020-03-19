Михаил Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

Поводов для паники в связи с распространением коронавируса нет, Россия справится с этой угрозой. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Многие только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет", - заверил он. Мишустин подчеркнул, что Россия имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. "Мы справимся с этой угрозой", - заявил он.

Премьер напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным создана рабочая группа Госсовета, которая занимается противодействием распространению инфекции, а при правительстве начал работу координационный совет.

Говоря о уже предпринимаемых мерах и планируемых дальнейших шагах, Мишустин подчеркнул, что правительство предпринимает все необходимые упреждающие меры, чтобы предотвратить распространение инфекции по стране и снизить влияние на экономику. "Все они продуманы и абсолютно оправданы, проработаны и скоординированы на всех уровнях. Мы продолжим действовать так же активно и энергично", - сказал глава правительства.

При этом Мишустин добавил, что меры, предпринимаемые против распространения коронавируса в России, могут быть скорректированы. "С учетом развития эпидемиологической ситуации в других странах ограничительные меры внутри России могут корректироваться, но исключительно с целью защиты здоровья наших граждан", - сказал премьер.

Мишустин призвал россиян ответственно относиться к своему здоровью и максимально ограничить свои контакты.