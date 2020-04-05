Десять человек пострадали при взрыве газа в России

Десять человек, по уточненным данным, пострадали в результате взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в воскресенье в медицинских службах региона.

Ранее в МЧС России сообщили, что погибли три человека, шестеро пострадали.

"В результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них, включая ребенка, госпитализированы, шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.