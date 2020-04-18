Число случаев летального исхода от коронавируса в России выросло до 313

Число случаев летального исхода от коронавируса в РФ выросло до 313, за сутки умерло 40 человек - оперштаб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4785, до 36 793.

Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 3 057, за сутки выписали 467 человек - оперштаб.