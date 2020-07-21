В России за сутки выявили 5 842 заразившихся коронавирусом

Россия 21 июля 2020 11:54 (UTC+04:00)
В России за сутки выявили 5 842 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 5 842, таким образом, прирост новых случаев инфицирования ниже 6 тыс. уже два дня подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, общее число заразившихся составило 783 328 человек. Суточный рост четыре дня не превышает 0,8%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 782, всего выписали 562 384 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших составила почти 72% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 153 против 85 днем ранее, всего от инфекции умерли 12 580 пациентов. Общее число умерших составляет 1,61% от всех заразившихся коронавирусом в РФ.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Летом в Гедабеке - красота природы (ФОТО)
Летом в Гедабеке - красота природы (ФОТО)
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Вкуснейшие кутабы и изысканный кябаб - Михаил Ширвиндт в Габале (ВИДЕО)
Вкуснейшие кутабы и изысканный кябаб - Михаил Ширвиндт в Габале (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
МИД Азербайджана об отправке Сербией вооружения Армении Политика 12:22
Манат вырос по отношению к евро Финансы 12:16
Необходимо созвать совещание в широком составе, с участием всех государств, входящих в Минскую группу – Хикмет Гаджиев Политика 12:14
Агентство пищевой безопасности Азербайджана изъяло из продажи свыше 25 тыс бутылок просроченной воды (ФОТО) Общество 12:13
Мэрия Тбилиси поможет развивать туризм Грузия 12:11
Внешнеторговый оборот Узбекистана за полгода сократился на 18,2% Узбекистан 12:09
Армянская сторона, создавая нелегальные компании, занимается незаконным обеспечением вооружением на "черном рынке" - Хикмет Гаджиев Политика 12:07
В отличие от Армении, Азербайджан никогда не обстреливает гражданские объекты - Хикмет Гаджиев Политика 11:58
В Минобороны Азербайджана поступило около 17 тыс обращений от добровольцев Нагорно-карабахский конфликт 11:57
В России за сутки выявили 5 842 заразившихся коронавирусом Россия 11:54
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане растут Финансы 11:54
Уничтоженные БПЛА Армении пытались совершить облет азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 11:50
Как и в апрельских боях, Армения и сейчас скрывает свои потери - Минобороны Азербайджана Политика 11:45
В США SpaceX успешно вернула на Землю две половины обтекателя и ступень ракеты Falcon 9 США 11:44
Растет количество граждан Туркменистана приобретающих недвижимость в Турции Турция 11:41
События 12 июля являются военной провокацией, террористическим актом, совершенным Арменией - Лейла Абдуллаева Политика 11:37
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении неслучайна и была спланирована Политика 11:33
Сенатор Иордании решительно осудил военную провокацию Армении Нагорно-карабахский конфликт 11:30
АБР финансирует строительство кольцевой энергосистемы в Туркменистане Энергетика 11:18
МВФ увеличил финансирование Грузии Бизнес 11:14
В Туркменистане за полгода произведено большое количество йода Бизнес 11:10
В Азербайджане 3 августа будет нерабочим днем Общество 11:04
WTL продолжает строительство комплекса установок замедленного коксования в Туркменистане Энергетика 11:02
WTL модернизирует Сейдинский НПЗ Туркменистана Энергетика 11:02
В Азербайджане начинаются экзамены по приему на госслужбу Общество 11:01
Китай обязует пассажиров предоставлять перед полетом отрицательный тест на COVID-19 Другие страны 10:58
ГЭЦ Азербайджана запустил демо-версию чатбота по COVID-19 Общество 10:50
Азербайджанский фильм назван лучшим в Великобритании, Сингапуре и Индии (ФОТО) Культура 10:49
Япония из-за пандемии призвала отказаться от поездок еще в 17 стран Другие страны 10:47
Выздоровела лечившаяся от коронавируса Назакет Теймурова Социум 10:43
В Страсбурге прошел марш в знак протеста против вооруженных провокаций Армении (ФОТО) Общество 10:40
Проведен тестовый экзамен и собеседование для желающих учиться в МГИМО Общество 10:34
Переход в диджитал: новые вызовы и возможности Экономика 10:33
ПВО ВВС Азербайджана уничтожили два тактических БПЛА Армении Нагорно-карабахский конфликт 10:25
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане увеличились ИКТ 10:22
В Азербайджане уменьшилось производство стройматериалов Бизнес 10:22
В 2020 году SOFAZ не осуществлял новых инвестиций в котирующиеся на бирже акции Энергетика 10:19
Италия получит из фонда восстановления экономики ЕС почти €209 млрд Европа 10:18
Среди нас есть лжепатриоты, толкающие людей на провокации - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО) Социум 10:16
Испания получит €140 млрд из фонда восстановления экономики ЕС после пандемии Европа 10:05
Галина Ниязова: Армения утратила доверие своих союзников из-за провокационной политики властей Политика 09:57
Нефть слабо дорожает на новостях по вакцине и ожиданиях по спросу Энергетика 09:53
Ускорение процесса цифровизации имеет особую важность в восстановлении экономики Азербайджана Бизнес 09:50
В Азербайджане уменьшился объем экспортных ж/д грузоперевозок Транспорт 09:42
В Австралии разработали цифровое решение для идентификации повреждений ветряных турбин Другие страны 09:39
Военный эксперт: Азербайджанская армия обладает способностью эффективно вести борьбу с противником Политика 09:38
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:37
Еще у пяти военнослужащих США в Японии выявили коронавирус США 09:36
Глава Евросовета назвал решающий критерий распределения бюджета ЕС Европа 09:35
В Институт зоологии Азербайджана поступают обращения в связи с созданием лягушачьих хозяйств Общество 09:23
Премьер-министр Ирака посетит Иран Политика 09:23
Операции по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане многократно увеличились Финансы 09:19
Машины скорой помощи активно производят в Казахстане Казахстан 09:19
AzIz обратилась в Кнессет с призывом немедленно возобновить работу парламентской ассоциации Израиль-Азербайджан Политика 09:18
Перерабатывающее предприятие Азербайджана сократило экспорт фруктовых соков за рубеж Бизнес 09:17
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане Строительство 09:16
Нацбанк реформирует валютный рынок Грузии Грузия 09:15
Азербайджанская строительная компания о ходе работ в многоэтажном здании в Баку Строительство 09:13
В Нахчыване увеличится производство колбасных изделий Бизнес 09:09
Макрон заявил, что ЕС фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет Европа 08:59
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июля В мире 08:58
Бойко Борисов: Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы Европа 08:56
Премьер Ирландии заявил, что бюджет ЕС включает €5 млрд для стран, пострадавших от Brexit Европа 08:45
Меркель заявила, что довольна итогами саммита ЕС, считает это "хорошим сигналом" Европа 08:29
В Минобороны России заявили о готовности новой вакцины от коронавирусной инфекции Россия 08:10
Генсек: Будет разработано новое соглашение о едином транзитном разрешении ТRАСЕCА (ИНТЕРВЬЮ) Транспорт 08:07
Лидеры ЕС на пятый день саммита достигли соглашения по восстановлению экономики Европа 07:44
В США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов США 07:37
Зариф привезет в Москву послание от Роухани для Путина Политика 07:30
Начались военные учения «Sea Breeze 2020» с участием грузинских военнослужащих Грузия 07:15
Число заболевших коронавирусом достигло 73 468 в Казахстане: 1 630 новых случаев Казахстан 07:11
В работе WhatsApp произошли сбои ИКТ 06:55
В Китае за сутки выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 06:36
Главы оборонных ведомств США и Южной Кореи обсудили вопросы безопасности в регионе США 06:16
CNN: Трамп направит сотрудников федеральных ведомств в Чикаго в свете роста преступности США 06:01
Ученые создали «неразрезаемый» материал В мире 05:47
Первый южнокорейский военный спутник успешно заработал на орбите Другие страны 05:29
В Китае намерены предпринять жесткие шаги в ответ на меры Лондона в отношении Гонконга Другие страны 05:15
Илон Маск раскрыл преимущества чипирования В мире 04:54
ВВС США купят за $862 млн предназначавшиеся для Турции восемь истребителей F-35A США 04:35
Боевик «Джон Уик» помог полиции задержать наркоторговца Европа 04:14
При крушении вертолета в Канаде погиб человек Другие страны 03:51
Посол Ирана заявил о заинтересованности Тегерана в новых российских вооружениях Политика 03:35
Сенат США утвердил Воута на пост главы административно-бюджетного управления Белого дома США 03:33
Суд расследует смерть мужчины после задержания в Бельгии Европа 03:15
Илон Маск ворвался в пятерку богатейших людей планеты В мире 02:57
WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson Другие страны 02:39
В Бразилии два министра заразились коронавирусом Другие страны 02:18
Дубль Роналду помог "Ювентусу" победить "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу Спорт 02:01
SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи Другие страны 01:49
В НБА не выявлено новых случаев заражения коронавирусом Спорт 01:35
Во Франции пять детей погибли в автокатастрофе Европа 01:17
В Южной Корее семь человек пострадали в результате утечки химикатов возле завода Другие страны 01:01
В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом Россия 00:44
Трамп считает ношение защитной маски проявлением патриотизма США 00:27
Власти Кипра разрешили приезжать на остров туристам из 50 стран Другие страны 00:16
ВОЗ: Около 230 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 00:06
В Мексике произошел взрыв на трубопроводе нефтегазовой компании Другие страны 20 июля 23:56
В Грузии от коронавируса умер 16-й пациент Грузия 20 июля 23:45
Американский самолет совершил жесткую посадку в Боготе Другие страны 20 июля 23:39
Все новости