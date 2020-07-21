В России за сутки выявили 5 842 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 5 842, таким образом, прирост новых случаев инфицирования ниже 6 тыс. уже два дня подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, общее число заразившихся составило 783 328 человек. Суточный рост четыре дня не превышает 0,8%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 782, всего выписали 562 384 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших составила почти 72% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 153 против 85 днем ранее, всего от инфекции умерли 12 580 пациентов. Общее число умерших составляет 1,61% от всех заразившихся коронавирусом в РФ.