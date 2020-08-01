Ещё 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4460 до 4473. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию",- заявили в оперштабе.

По данным на утро пятницы, в российской столице выявлено 241 359 случаев заражения COVID-19, 179 168 человек вылечились от инфекции.