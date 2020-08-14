В России за сутки выявили 5 065 заразившихся коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 065, общее количество инфицированных достигло 912 823. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным, суточный рост тринадцатый день не превышает 0,6%.
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