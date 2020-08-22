В России за сутки выявили 4 921 случай заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 921, общее количество инфицированных достигло 951 897. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост неделю не превышает 0,5%.

Число вылечившихся пациентов в стране, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 147, всего уже выздоровели 767 477 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 80,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 121 против 90 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 310 человек. Согласно данным, общее число умерших составило 1,71% от всех заразившихся в России.