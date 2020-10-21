Глава МИД Армении прибыл с визитом в Москву

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находится с кратким рабочим визитом в России. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом", - написала она на своей странице в Facebook.