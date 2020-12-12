В России самолет выкатился за пределы ВПП

Россия 12 декабря 2020 10:38 (UTC+04:00)
В России самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет компании "Аэроконтроль" ночью в субботу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту в Пскове, экипаж не пострадал. Кроме того, из-за обледенения полосы псковский аэропорт отправил один рейс из Минеральных вод на запасной аэродром Санкт-Петербурга. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

"В аэропорту Псков самолет компании "Аэроконтроль" (осуществляет летную проверку оборудования аэропортов) выкатился на спланированную часть летной полосы. Экипаж не пострадал, самолет повреждений не получил. Благодаря оперативным действиям команды аэропорта самолет уже вернули на ось взлетно-посадочной полосы и отбуксировали на стоянку аэропорта", - написал губернатор.

По его словам, оценку инциденту даст специальная комиссия. "В связи с погодными условиями (обледенение полосы) самолет "Руслайн" в пятницу [прибывший] из Минвод сел на запасной аэродром в Санкт-Петербурге. Также перенесен субботний рейс "Азимут" из Москвы", - написал Ведерников.

По данным синоптиков, в субботу на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, на дорогах гололедица.

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