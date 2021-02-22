Россия и ОАЭ могут начать сотрудничество по водородной энергетике

РФ и ОАЭ намерены изучить возможность сотрудничества по водороду, говорится в сообщении российского Минпромторга по итогам участия главы министерства Дениса Мантурова в Международной оборонной выставке IDEX-2021, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В качестве перспективного направления отмечено применение передовых российских технологий в области оборудования для разведки, добычи и переработки углеводородов. Достигнута договоренность проработать возможности кооперации в сфере водородной энергетики",- говорится в сообщении.

В ходе рабочей поездки в ОАЭ Мантуров встретился с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также провел встречи с официальными лицами ОАЭ, включая заместителя премьер-министра, министра по делам президентства Мансура бен Заида Аль Нахайяна, министра промышленности и передовых технологий, генерального директора национальной нефтегазовой компании ADNOC Султана бен Ахмеда аль-Джабера и государственного министра по вопросам обороны Мухаммеда бен Ахмеда аль-Баварди.

"В ходе переговоров были обсуждены текущие и перспективные проекты в области промышленной кооперации, в том числе в области производства автомобилей и вертолетов Aurus, создания вертолетов VRT-300 и VRT-500 и создания сверхзвукового пассажирского самолета", - отметил Минпромторг.

Мантуров заявил, что приветствует решение эмиратской стороны одобрить применение российской вакцины на территории ОАЭ и включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин, говорится в сообщении.