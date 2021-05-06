Песков заявил, что место проведения возможной встречи Путина и Байдена пока не определили

Новой информации о ходе подготовки возможной встречи лидеров России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - в настоящее время нет. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, определен ли уже широкий список возможных площадок или конкретный город для организации этого саммита, передает Trend.

"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", - сказал представитель Кремля.

Отметим, что ранее бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена называли Азербайджан, Чехию, Исландию и Словению.