Песков заявил, что место проведения возможной встречи Путина и Байдена пока не определили
Новой информации о ходе подготовки возможной встречи лидеров России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - в настоящее время нет. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, определен ли уже широкий список возможных площадок или конкретный город для организации этого саммита, передает Trend.
"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", - сказал представитель Кремля.
Отметим, что ранее бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена называли Азербайджан, Чехию, Исландию и Словению.
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