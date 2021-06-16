Путин заявил, что разговор с Байденом с глазу на глаз шел почти два часа

Президент России Владимир Путин рассказал, что прошедший в среду в Женеве разговор с американским лидером Джо Байденом был весьма конструктивным. Переговоры с глазу на глаз шли почти два часа, сообщил он журналистам по итогам саммита РФ - США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разговор был весьма конструктивный", - поделился российский лидер. Как признал Путин, он "лишний раз убедился в том, что президент Байден человек очень опытный".

"Это совершенно очевидно. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз", - заметил российский президент.