РФ готова поставлять водород в ФРГ с последующим транзитом в страны Европы

Россия готова поставлять в Германию водород с последующим транзитом в другие европейские страны. Об этом заявил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Решетников на встрече с послом ФРГ в Москве Гезой Андреасом фон Гайром, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рассматриваем Германию как одного из наиболее перспективных партнеров. Готовы обсуждать будущие контракты по поставкам, их формат и требования к производству водорода. Заинтересованы в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы", - приводит слова Решетникова пресс-служба МЭР.

Министр также подчеркнул, что РФ готова заниматься развитием и локализацией технологий в области водородной энергетики вместе с другими странами, включая ФРГ.