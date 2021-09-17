В России началось голосование на выборах в Госдуму

В России стартовало голосование на выборах в Госдуму. Первые избирательные участки открылись 17 сентября в 8:00 (00:00 GMT+4) на Камчатке и Чукотке, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Голосование на территории РФ завершится в 22:00 19 сентября, когда избирательные участки закроются в самом западном регионе — Калининградской области.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, нынешняя избирательная кампания «такая сложная, интересная, жаркая». Она отметила, что некоторые избиратели получат до девяти бюллетеней.

«Стартует широкомасштабная избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы, по выборам высших должностных лиц в ряде регионов, по выборам в законодательные собрания субъектов РФ и еще много-много кампаний на муниципальном уровне», — рассказала Памфилова.

По ее словам, в ходе нынешней кампании ЦИК зафиксировал рекордное количество агитационных материалов от партий, участвующих в выборах в Госдуму.

Голосование на думских выборах состоится с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах страны. По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.