В России выявили 21 438 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 438, что является максимумом с 15 августа. Общее количество инфицированных с начала эпидемии увеличилось до 7 354 995, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост составил 0,29%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 16 567. Всего уже выздоровели 6 558 780 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 820 против 817 днем ранее, до 201 445. Таким образом, количество зарегистрированных за один день смертей в стране во второй раз достигло максимума с начала эпидемии. В первый раз 820 летальных исходов за сутки в России фиксировали почти месяц назад, 26 августа.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,74%, следует из данных штаба.