МИД РФ заявил, что внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане
Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, в настоящее время данных о пострадавших в республике российских гражданах нет. Об этом сообщили ТАСС в среду в МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет", - указали в министерстве.
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