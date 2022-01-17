В РФ выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 726, до 10 834 260. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 10 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,28%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 19 756, до 9 878 371. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 670 против 686 днем ранее, до 321 990. Таким образом, второй день подряд в стране регистрируют менее 700 смертей из-за коронавируса за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.