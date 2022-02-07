Постпред России в ООН заразился коронавирусом

Российский постпред в ООН Василий Небензя получил положительный тест на коронавирус и самоизолировался, сообщили в российском постпредстве, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Там добавили, что Небензя вернется к очной работе, когда получит отрицательные тесты.

"Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19, особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН", - объяснили в дипмиссии.