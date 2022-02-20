Российским ученым удалось преодолеть устойчивость клеток опухоли к химиотерапии

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН создали прототип препарата, позволяющего преодолеть синдром множественной лекарственной устойчивости раковых клеток и сделать их чувствительными к химиотерапии. В будущем на основе этой разработки можно будет создавать препараты, подавляющие злокачественные свойства раковых клеток, рассказала ТАСС в воскресенье ведущий научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Надежда Миронова, передает Trend.

Синдром множественной лекарственной устойчивости злокачественных новообразований - способность опухолевых клеток адаптироваться к изменениям внешней среды и сохранять жизнеспособность в ответ на воздействие лекарственных веществ. В результате опухоль становится нечувствительной к химиотерапии, и болезнь прогрессирует.

"Мы сумели полностью подавить рост опухолевых клеток рака шейки матки человека, которые чрезвычайно устойчивы к химиотерапии. Применение химиопрепаратов приводит к включению природного защитного механизма клетки. В этом случае с каждым курсом химиотерапии организм становится менее чувствительным к лечению. Наш препарат блокирует устойчивость и восстанавливает чувствительность к химиотерапии", - поделилась результатами Миронова.

По словам заведующего лабораторией химии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Максима Купрюшкина, созданный прототип препарата представляет собой модифицированные олигонуклеотиды - короткие синтетические фрагменты ДНК, на основе которых можно создавать терапевтические ген-направленные препараты.

Ученые разработали такой тип модификации, который позволяет олигонуклеотидным препаратам лучше проникать в клетку, преодолевать клеточный механизм защиты от чужеродной ДНК и при этом сохранять свои терапевтические свойства. Кроме того, этот тип модификаций обладает низкой токсичностью. Созданные модифицированные олигонуклеотиды - так называемые гапмеры - представляют собой комбинацию синтетических и природных звеньев ДНК. Благодаря своей структуре гапмеры проникают в опухолевую клетку, блокируют механизм возникновения лекарственной устойчивости, а химиопрепарат уничтожает клетку.

Миронова добавила, что синдром множественной лекарственной устойчивости свойственен для многих типов опухолей. Применяемый подход позволит эффективнее бороться и с другими типами опухолей, например раком простаты, меланомой и раком молочной железы. Этот же подход можно использовать для борьбы с устойчивостью к антибиотикам.