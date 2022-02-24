Генштаб ВС Украины опроверг информацию о десантировании российских войск в Одессе

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время противник начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы", – сказано в сообщении.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение.

"Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируемая", – отмечается в сообщении.

В то же время в Генштабе заявили, что информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности.