Канада вводит санкции в отношении 40 российских физлиц, в том числе бизнесменов и военных

Канада включила в свои санкционные списки еще 40 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и военных. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо по итогам состоявшейся в Киеве его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В опубликованном на сайте правительства Канады документе, связанном с канадскими санкциями из-за ситуации в Украине, говорится, что в список, в частности, добавлены экс-президент "Лукойла" Вагит Алекперов, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, генерал Шарип Делимханов, депутата Госдумы Адам Делимханов.

Отмечается, что Трюдо и Зеленский обсудили усилия мирового сообщества по введению в отношении РФ "суровых и продолжительных санкций".

Также Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на 50 млн канадских долларов ($38,8 млн). "Сегодня премьер-министр объявил о дополнительных мерах и инвестициях для продолжения поддержки Украины, в том числе о предоставлении дополнительных $50 млн в виде военной помощи", - говорится в документе.