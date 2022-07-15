В России вступило в силу постановление об отмене ограничения на пересечение границы

БАКУ/Trend/ - Постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отменяющее ограничения на пересечение сухопутной границы, опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новый порядок начинает действовать с сегодняшнего дня.

Специальные меры были введены в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. О том, что Россия снимет эти ограничения, 4 июля объявил оперативный штаб по борьбе с ковидом.

Ранее российские власти утвердили еще ряд послаблений: в связи с улучшением эпидемической ситуации с 14 июня были отменены ограничения на въезд в страну иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. При этом продолжали действовать ограничения на въезд наземными видами транспорта.