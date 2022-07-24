В Сочи после ливней объявили режим ЧС

Власти Сочи приняли решение объявить режим ЧС по всему городу после непогоды, которая разыгралась в ночь на воскресенье. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Сочи Алексей Копайгородский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизма оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило", - написал Копайгородский.