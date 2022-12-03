В России при пожаре в частном доме погибли три человека

Двое детей и один взрослый погибли в субботу при пожаре в частном доме в Рыбинском районе Красноярского края РФ, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в 03:12 (23:12 мск пятницы) поступило сообщение о пожаре в жилом доме г. Заозерного Рыбинского района. <...> В результате пожара погибли три человека, из них двое детей", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, горел жилой дом с пристроенной к нему верандой. В 07:26 (03:26 мск) пожар был потушен на площади 92 кв. метра. На месте происшествия работали 19 человек личного состава и 8 единиц техники.