В России выявили 5 257 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 257, летальных исходов из-за ковида - на 37. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 789 случаев заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии - 22 776 383 и 397 901 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 8 416 против 5 944 днем ранее - до 22 165 514.

За сутки в России госпитализировали 1 240 заболевших ковидом против 401 днем ранее (рост на 209,2%). Число госпитализаций увеличилось в 67 регионах и уменьшилось в 9, еще в 9 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 596 против 570 днем ранее - до 3 496 751. Умерли 10 заболевших (днем ранее - 8, всего с начала пандемии - 48 601). Количество выздоровевших возросло на 1 342 - до 3 306 241.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 538 случаев заражения и 1 259 случаев выздоровления, всего с начала пандемии - 1 932 666 и 1 887 932 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 7 - до 37 534.